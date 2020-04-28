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رياضة | رسميًا.. إلغاء الدوري الفرنسي بسبب كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. إلغاء الدوري الفرنسي بسبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، إلغاء منافسات الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الجاري، بسبب تفسشي وباء .

وقال فيليب :" اتخذنا قرارًا بإلغاء الدوري الفرنسي لأن الأحداث لا يمكن إقمتها قبل شهر سبتمبر المقبل بسبب وباء كورونا، لذلك لا يمكن استكمال الموسم الحالي".

وكانت بطولة الدوري الفرنسي توقفت منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي الوباء في عدد كبير من دول العالم.

وكان يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة قبل إلغاء المسابقة بشكل رسمي.

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