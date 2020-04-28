رياضة | نجوم × رمضان (2).. أبوتريكة وصلاح يصنعان ملحمة بطولية مع الفراعنة في أولمبياد لندن 2012

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم × رمضان (2).. أبوتريكة وصلاح يصنعان ملحمة بطولية مع الفراعنة في أولمبياد لندن 2012 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية على تألق العديد من نجوم الكرة المصرية في المباريات التي أقيمت خلال شهر الصيام سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقادوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ونقدم سلسلة حلقات بعنوان "نجوم × رمضان" سيتم نشرها على مدار أيام الشهر المبارك، نلقي الضوء من خلالها على أبرز النجوم الذين تألقوا مع الأندية المصرية والمنتخب الوطني خلال مباريات شهر الصيام.

أبوتريكة وصلاح يقودان المنتخب الأولمبي لربع نهائي أولمبياد لندن 2012

ونسلط الضوء في الحلقة الثانية من سلسلة "نجوم × رمضان" اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، الضوء على الثنائي محمد أبوتريكة ومحمد صلاح ونتحدث عن مشاركتهما المميزة في دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012)، حيث قاد الثنائي منتخب الفراعنة للوصول للدور ربع النهائي بالبطولة قبل الخروج على يد المنتخب الياباني.

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افتتح منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه هاني رمزي مشواره في أولمبياد لندن 2012 بالهزيمة الصعبة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 3 / 2 بعد مباراة رائعة للمنتخب الوطني تألق خلالها الثنائي محمد أبوتريكة ومحمد صلاح، وسجل هدفي الفراعنة بالمباراة في الدقيقتين 52، 76 على الترتيب.

وقاد الثنائي أبوتريكة ومحمد صلاح منتخب الفراعنة للتعادل في المباراة الثانية مع منتخب نيوزلندا، بعدما سجل "صلاح" هدفًا رائعًا في مرمي المنتخب النيوزلندي من صناعة "تريكة"، ليتعادل المنتخبين 1 / 1 في مباراة رائعة لمنتخبنا الوطني.

استمر تألق ثنائي منتخب مصر في المباراة الثالثة في دور المجموعات بعدما قادا الفراعنة للفوز بثلاثية نظيفةعلى منتخب بيلاروسيا، حيث سجل "صلاح" الهدف الأول للمنتخب، بينما أحرز "تريكة" هدفًا وصنع آخر في المباراة، وجاء الهدف الثالث بأقدام مروان محسن مهاجم الأهلي الحالي، ليتأهل المنتخب لدور الثمانية بعدما احتل "وصافة" المجموعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب البرازيل المتصدر بـ 9 نقاط.

انتهت مغامرة منتخب مصر في الأولمبياد وانتهت معها الملحمة الرائعة التي صنعها الثنائي تريكة وصلاح في عاصمة الضباب، وذلك بعد الخسارة المدوية أمام منتخب اليابان في دور الثمانية بنتيجة 3/0 ليودع المنتخب منافسات البطولة.