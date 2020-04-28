رياضة | الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الضغط على إدارة نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق لمدة موسم آخر.

وقدم النادي الأحمر، عرضًا جديدًا بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني، من أجل التوقيع مع صبحي بصفة أساسية، ولكن لم يتم الرد على هذا الرد حتى الآن.

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وكان مسؤولو النادي تحدثوا مع اللاعب، خلال الساعات الماضية من أجل إقناعه بالبقاء بين جدران التتش، خاصةً أن الفريق يحتاج لجهودة بالفترة المقبلة.

وأصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على بقاء اللاعب لمدة موسم إضافي، في ظل ارتباطه بعدد من المباريات المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي للنادي الأهلي من صفوف هيدرسفيلد تاون، بنهاية الموسم الجاري.