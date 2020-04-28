رياضة | من طوبة زيمبابوي لـ"نكسات" القطبين الإفريقية.. 10 إخفاقات لا تنسي للكرة المصرية في شهر الصيام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر من طوبة زيمبابوي لـ"نكسات" القطبين الإفريقية.. 10 إخفاقات لا تنسي للكرة المصرية في شهر الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شهر رمضان المبارك علي العديد من الإخفاقات للكرة المصرية خلال السنوات الماضية سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، في مختلف البطولات الإفريقية والعالمية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز إخفاقات الكرة المصرية خلال شهر الصيام:-

"طوبة" طائشة تغتال حلم الفراعنة فى التأهل للمونديال

تقابل منتخب مصر مع نظيره زيمبابوي في 28 فبراير 1993، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994 وكان يحتاج المنتخب للفوز في المباراة للتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وفاز الفراعنة 2-1 بالفعل، ولكن المفاجأة أن تقرير حكم ومراقب المباراة أكد أن أحد مشجعي المنتخب المصري ألقي "طوبة" من المدرجات أصابت مدرب زيمبابوي.

وبناءًا على تقرير حكم المباراة تم إعادة اللقاء في أرض محايدة حيث أقيمت في "فرنسا" وخسر الفراعنة وودع التصفيات المونديالية.

سقوط أولمبي أمام الكمبيوتر الياباني في أولمبياد لندن

خسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب اليابان بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جرت بينهما خلال شهر رمضان المبارك عام 2012، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية من دورة الألعاب الاولمبية (لندن 2012) ليودع الفراعنة البطولة.

خسارة فادحة لمنتخب مصر أمام زامبيا في أمم إفريقيا

في 27 يناير 1996 خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب زامبيا بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية والتي استضافتها "جنوب أفريقيا"، وسجل هدف الفراعنة الوحيد في المباراة مدافع الأهلي السابق "سمير كمونة"، وودع المنتخب منافسات البطولة خلال شهر الصيام.

الزمالك يسقط أمام ديناموز هراري في أدغال إفريقيا

تلقي فريق الزمالك هزيمة مفاجئة أمام ديناموز هراري بطل زيمبابوي بهدف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر رمضان المبارك عام 2008، وودع الفريق الأبيض منافسات البطولة بعدما تذيل ترتيب المجموعة.

سقوط مدوي للأهلي أمام زيسكو في دوري الأبطال الإفريقي

Advertisements

من الهزائم التي لا تنسي للكرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك، خسارة الأهلي أمام نظيره زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 3-2 في زامبيا في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016.

تونس تُعطل قطار منتخب الفراعنة في تصفيات المونديال

تعرض منتخب مصر لهزيمة مفاجئة أمام منتخب تونس بهدف نظيف في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 1998 في المباراة التي أقيمت علي استاد "المنزة الأوليمبي" بتونس في الثاني عشر من يناير 1997 وكان في ثاني أيام رمضان، وأثرت تلك الهزيمة على فرص الفراعنة في الصعود للمونديال.

هزيمة ثقيلة للأهلي أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا

خسر فريق الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقيا بنتيجة 3/0 في المباراة التي جمعتهما خلال شهر رمضان عام 2013 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يخسر أمام شبيبة القبائل في الجزائر

خسر فريق الأهلي أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب "1 نوفمبر" بالجزائر خلال شهر "رمضان" وذلك في الجولة الثالثة لدور المجموعات الأفريقي عام 2010.

الزمالك يتعثر أمام ليوباردز الكونغولي في دوري الأبطال

تعثر فريق الزمالك أمام فريق ليوباردز الكونغولي بنتيجة 1/0 في المباراة التي جرت بين الفريقين يوم 4 أغسطس 2013 الموافق 27 رمضان وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

آسيك ميموزا يصعق الأهلي في دوري الأبطال الإفريقي

خسر فريق الأهلي أمام نظيره آسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما في 28 يونيو 2016 بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وسجل هدف الأهلي وقتها "أحمد حجازي".