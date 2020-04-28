رياضة | نيوكاسل يفاجئ ريال مدريد في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يفاجئ ريال مدريد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن نيوكاسل الإنجليزي قرر دخول سباق التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن صندوق الاستثمار السعودي يستعد لشراء نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني وجعله من أقوى الأندية في قارة أوروبا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أول ما ينوي الملاك الجدد القيام به عند شراء نيوكاسل هو الدخول بقوة في سباق ضم خاليدو كوليبالي.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي يستعد لبيع نجم الدفاع السنغالي وأنه من المتوقع أن يصل ثمنه نحو 70 مليون إسترليني، حيث انخفض سعره بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد .

وكشفت الصحيفة البريطانية أن كوليبالي غير مقتنع بالانضمام إلى باريس سان جيرمان وأن الدوري الإنجليزي ربما تكون الوجهة الأقرب بالنسبة له في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نيوكاسل مهتم أيضًا بالتعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم هجوم باريس سان جيرمان الذي ينتهي تعاقده مع النادي الفرنسي في الصيف المقبل.