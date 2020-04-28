رياضة | 3 لاعبين مرشحون للرحيل عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 لاعبين مرشحون للرحيل عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي يوفنتوس الإيطالى لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتحديد أسماء الراحلين عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وتحديد أسماء الصفقات الجديدة التى سيتعاقد معها الفريق.

وهناك عدد من اللاعبين أصبحوا قريبين من الخروج من اليوفي خلال الميركاتو الصيفي القادم، ويُعد أبرزهم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين وباتت فرصته صعبة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو فى ظل وجود النجم البرتغالي وأصبح مرشحا بقوة للخروج من اليوفي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأيضًا الجناح بيرنارديسكى والذى يضعه يوفنتوس ضمن اختياراته فى أى صفقة تبادلية يريد ضمها، يُعرض خدماته وقتها، وأصبح خارج حسابات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، وقريب من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وعلى الرغم من سعي يوفنتوس فى الحفاظ على المدافع الهولندى للفريق ماتياس دى ليخت، إلا أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يأملان في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.