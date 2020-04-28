رياضة | ليفربول يتقدم على برشلونة وريال مدريد لضم "أوسيمين"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يتقدم على برشلونة وريال مدريد لضم "أوسيمين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع فيكتور أوسيمين نجم ليل الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول يتقدم الصفوف الأولى للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، وبدأ "تدوير الكرة" من خلال التحدث مع وكيله.

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ويقدم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موسمًا مميزًا رفقة فريقه الفرنسي، ويقيم ليل ثمن اللاعب بـ60 مليون جنيه إسترليني، في حال قرر الرحيل في الصيف، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتهتم أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي أيضًا بضم المهاجم الشاب، علما بأن البلوز طالبوا ليل بإعلامهم في حال تقرر بيع اللاعب.

وسجل أوسيمين هذا الموسم 18 هدفًا في 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة ليل.