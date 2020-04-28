الامارات | محمد صلاح الهدف الرئيس لإنتر ميلان في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح الهدف الرئيس لإنتر ميلان في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت إذاعة " غولد 7" الإيطالية، أن مدرب إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتى ربط رحيل الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، الذي يحظى باهتمام نادى برشلونة الإسبانى، بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح بداية من الموسم الجديد. وأوضحت: "وضع أنطونيو كونتى، لاعب ليفربول الإنجليزى على رأس أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت إلى أن محمد صلاح هو الهدف الرئيس للمدير الفنى الإيطالي، بعد رحيل لاوتارو، خصوصاً أن كونتى يرى أن محمد صلاح هو اللاعب الوحيد القادر على إحداث الفارق مع إنتر ميلان بما يتمتع به من سرعة ومهارة فائقة تجعله يحول الهجمات من الدفاع للهجوم بطريقة مثالية لإحراز الأهداف.

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