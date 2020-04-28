الامارات | عاجل.. إلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إلغاء الدوري الفرنسي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب خلال مؤتمر صحافي اليوم أن الرياضات الاحترافية ومن ضمنها كرة القدم، لا يمكن ان تستأنف نشاطها قبل سبتمبر بسبب القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء كلام فيليب خلال مؤتمر صحافي تطرق فيه إلى خطط حكومته لرفع القيود تدريجيا في فرنسا، وقال بأنه لا يمكن تنظيم اي حدث يتخطى الحضور فيه 5 الاف شخص حتى سبتمبر على الاقل. وقالت صحيفتي "ليكيب" الفرنسية، و"ميرور" الإنجليزية إن هذا بمثابة إعلان رسمي لإلغاء الدوري المحلي بداعي استحالة استئنافه خلال الشهرين المقبلين.

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وأكدت "ميرور" إن السلطات الفرنسية اتخذت قرارا بإلغاء الدوري المحلي لكرة القدم، ضمن باقي النشاطات الرياضية الأخرى، وذللك ضمن خطة تم التوصل إليها خلال اجتماع لرئيس الوزراء، إدوارد فيليبي مع عدد من الأعضاء من حكومته صباح اليوم. وقالت إنه تقرر أن تتوقف كل النشاطات الرياضية في مختلف الألعاب حتى أغسطس المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي ضرب بشدة أغلب المدن الفرنسية وتسبب في أكثر من 23 ألف وفاة.

وأكدت أن الرياضات الفردية هي الوحيدة التي سيتم استثناؤها من قرار الإلغاء. وكشفت أنه بهذا التاريخ الجديد بات مستحيلا على اتحاد الكرة ورابطة الدوري استئناف المسابقة المتوقفة منذ مارس الماضي. وقالت "ميرور" إن اجتماعا مهما سيعقده الاتحاد الفرنسي بداية الشهر المقبل للحسم في مسألة الصعود والهبوط، بعد أن بات إلغاء الدوري محسوما.

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