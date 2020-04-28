شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة: "لائحة اتحاد الكرة متعملتش فى بيتي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى السابق الحديث حول تدخله لائحة الجبلاية الجديدة، قائلا : " الحديث عن التدخل فى لائحة غير منطقي وسمعت كلام انها موجوده في بيتي وكله كلام مش حقيقي "

وأعلن هاني أبوريدة عبر إذاعة الشباب والرياضة أنه سيترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة عن طريق قائمة متنوعة بين أسماء جاءت بالمجلس الماضى وأسماء جديدة .

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وعن مصير اللجنة الخماسية المؤقتة الحالية قال فى تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إن الفيفا سيرسل فى الفترة القادمة وفد لبحث كافة الأمور مع اللجنة الحالية خاصة فترة عملهم المقبلة وتحديدها

وعن أداء اللجنة الخماسية قال : "اللجنة بتشتغل وبتحاول تحل أمور كتير فى الفترة الحالية ولا أتدخل اطلاقا فى عملهم".