شكرا لقرائتكم هانى أبو ريدة : أدرس الترشح لرئاسة الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى أبوريدة، نيته الترشح لرئاسة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، مشيرا إلى أنه لازال يدرس الأمر.

وقال أبو ريدة، عبر تصريحات فى إذاعة الشباب والرياضة، إن الأمر لازال محل دراسة وبحث خاصة وأنه لم يعتاد الترشح لمنصب ليس له حظوظ كبيرة فى الظفر به .

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وعن مصير اللجنة الخماسية المؤقتة الحالية قال فى تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إن الفيفا سيرسل فى الفترة القادمة وفد لبحث كافة الأمور مع اللجنة الحالية خاصة فترة عملهم المقبلة وتحديدها.

وعن أداء اللجنة الخماسية قال : "اللجنة بتشتغل وبتحاول تحل أمور كتير فى الفترة الحالية ولا أتدخل اطلاقا فى عملهم".