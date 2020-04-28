شكرا لقرائتكم أبو ريدة عن تقليل عدد الجمعية العمومية للجبلاية: "مش فارق معايا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، الحديث حول تدخله فى عمل اللجنة الخماسية الحالية. وعن تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى قال أبوريدة عبر أثير اذاعة الشباب والرياضة : "الجميع يعمل فى ظروف غير طبيعية والجمعية العمومية ليست مالكه كل مقاليد الرياضة فى مصر فهناك العديد من الأندية الخارجة عن إطار الجمعية العمومية لا ينبغى تجاهلها وسواء تقلص العدد أو زاد " مش فارق معايا" .

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