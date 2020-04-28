شكرا لقرائتكم أبو ريدة: فخور بما قدمته للكرة المصرية ولا ينبغى أن نمحى ذلك بسبب مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى السابق، إنه فخور بما قدمه خلال فترة توليه قيادة الجبلاية. وأكد أبو ريدة فى تصريحات عبر أثير اذاعة الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة لا ينبغى أن يتم تقيمه بناء على مباراة كرة قدم، خاصة أن المجلس قدم الكثير للكرة المصرية فى فترات سابقة مثل الصعود لكأس العالم بعد غياب 28 عام والتأهل لنهائى أمم أفريقيا بعد فترات من الغياب وكل ذلك ليس قبيل صدفه بل هو جراء خلية عمل طويلة وشاقه .

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