شكرا لقرائتكم هانى أبوريدة: قائمتى فى انتخابات الجبلاية "خليط" بين القديم والجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى الأسبق، أنه سيترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة عن طريق قائمة متنوعة بين أسماء جاءت بالمجلس الماضى وأسماء جديدة . وعن مصير اللجنة الخماسية المؤقتة الحالية قال فى تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، إن الفيفا سيرسل فى الفترة القادمة وفد لبحث كافة الأمور مع اللجنة الحالية خاصة فترة عملهم المقبلة وتحديدها وعن أداء اللجنة الخماسية قال : "اللجنة بتشتغل وبتحاول تحل أمور كتير فى الفترة الحالية ولا أتدخل اطلاقا فى عملهم".

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