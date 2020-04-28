شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم يدخل دائرة اهتمامات سموحة فى انتقالات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، دائرة المرشحين لتدعيم مركز حراسة مرمى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل رغبة مسئولى النادى السكندرى فى تدعيم هذا المركز .

ويضم سموحه بين صفوفه كل من الهانى سليمان صاحب الـ36 عاما ، وعمر صلاح الوافد من نادى الزمالك فى بداية الموسم والحارس الشاب حسين تيمور أحد إفرازات قطاع الناشئين .

كان أحمد عادل انتقل من الأهلى إلى المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية من العام الماضى وشارك مع الفريق فى الموسم المنقضى عندما كان طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق ، إلا أنه فى الموسم الحالى لم يشارك بشكل أساسى بسبب الإعتماد على الحارس الثانى محمود حمدى .

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ويحاول فرج عامر رئيس نادى سموحه تسويق الهانى سليمان بعد تألقه مع الموج الأزرق منذ انتقاله فى بداية الموسم قادما من الإتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر بسبب كبر سنه .

من ناحية اخرى ينتظر لاعبو سموحه صرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة نهاية الشهر الجارى فى إطار الجدولة التى يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة فرج عامر منذ إيقاف النشاط الرياضى على خلفية توقف المسابقة بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باكمله .

كان لاعبو سموحه قد قاموا بصرف قسط شهر فبراير فقط ومن وقتها لم يحصل أى لاعب على أية مبالغ مالية وطلبوا صرف قسط خلال الشهر الجارى للصرف على أسرهم خلال شهر رمضان الكريم .