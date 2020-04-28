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المصرى البورسعيدى يضع شروطا للتعاقد مع حارس مرمى جديد

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جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري البورسعيدى أن هناك معايير وضعها الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشرى لاختيار حارس المرمى الذى سيدعم به هذا المركز فى الفريق البورسعيدى يأتى فى مقدمتها أن يكون سنه لا يتخطى الثلاثين عاما ولديه خبرات جيدة بالإضافة لأن  يكون لعب لأندية جماهيرية حتي يكون قد تعود على الضغوط الجماهيرية الكبيرة .

 

وأضاف السقا أنه مستاء من بعض وكلاء اللاعبين الذين يقومون خلال الفترة الحالية بالزج باسم النادى المصرى فى مفاوضاتهم مع بعض الحراس او اللاعبين لزيادة القيمة التسويقية لهم ، مؤكدا انه لا يشغل باله إطلاقا بتلك الأخبار ، ما يشغله فقط حاليا هو حل ازمة القيد فى المحكمة وبعدها يستطيع أن يتفاوض مع أى لاعب أو يستغنى عن أى لاعب أخر .

 

وكشف المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن مخطط الاحمال بالنادى يقوم بمراقبة اللاعبين بشكل يومى عن طريق برنامج اون لاين يشاهد فيه تدريباتهم بشكل مستمر طبقا للبرنامج الموضوع من طارق العشر ، مؤكدا ان اى تقصير فى البرنامج سيتم مواجهته بفرض عقوبات مغلظة .

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من ناحية اخرى أصدر طارق العشرى تعليمات جديدة ووضعها من قبل الجهاز الإدارى للفريق على الواتس آب الذى يضم اللاعبين لاتخاذ بعض الإجراءات الخاصة فى شهر رمضان.

 

 

 

وشدد طارق العشرى على اللاعبين أن أى مخالفة لتلك القرارات ستواجه بكل حزم، خاصة أن الشهر الكريم معروف عنه أن هناك زيادة فى الوزن لبعض اللاعبين بسبب المأكولات والحلوى.

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