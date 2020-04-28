الأهلي يتوصل لاتفاق مع رمضان صبحي

ذكرت صحيفة "الوطن" أن النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع جناح الفريق الأول لكرة القدم رمضان صبحي، لضمه نهائياً من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها داخل النادي الأهلي قولها إن رمضان صبحي عقد جلسة مع أحد المسئولين، حيث أعلن اللاعب موافقته على الاستمرار حال وصول الأهلي لاتفاق مع النادي الإنجليزي.

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وأضافت المصادر أن مدير التعاقدات بنادي الأهلي، أمير توفيق، سيعقد جلسات مكثفة خلال الأيام المقبلة، مع اللاعب ووكيله وأحد وسطاء النادي الإنجليزي، بهدف الوصول لصيغة تعاقدية جيدة يمكن حسمها عقب انتهاء الأزمة الحالية.

وأشارت إلى أن مطالب رمضان صبحي لم تشهد أي مبالغات، حيث أجل اللاعب شروطه إلى ما بعد حسم الأهلي للملف مع النادي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتواصل أمير توفيق مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، لتحديد الطلبات المادية، كما ستحدد رحلة خالد مرتجي عضو المجلس، لحسم الأمر مع النادي الإنجليزي، عقب رفع الحظر عن الطيران.