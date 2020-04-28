سر الرقم (5).. هشام يكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:
لماذا قد يكون الرقم الذي ظهرت به في كأس العالم ـ وهي النسخة الوحيدة لجيلك والثانية في تاريخ منتخب بلادك ـ ليس الرقم المُفضل لك؟
هشام يكن صاحب الرقم 5 بصفوف منتخب مصر بكأس العالم 1990 في إيطاليا وكذلك الزمالك خلال أحد الفترات يروي لمصراوي حكايته مع الرقم في خامس حلقات سلسلة #سر_الرقم التي تُنشر عبر موقع الخليج 365.
في البداية كان يُفضل ارتداء القميص رقم 2 عند بدايته في الزمالك لكن لم يكن الأمر مُتاحًا فارتدى 23: "كان وشه حلو في بداياتي مع الزمالك وحصلت على الدوري وأفريقيا مع الفريق.
ولكن رغم ذلك لم يستمر به وحصل على الرقم 17:"كان رقم عادي والمتاح كان رقم 13 وده رقم ممكن أحبه لكن ملبسهوش وكان وشه حلو على أحمد رمزي لما لبسه".
فاختار يكن رقم 5 وظل به فترة مع الزمالك والمنتخب:"كنت أرغب طول الوقت في رقم 2 ولكن كان يرتديه محمد صلاح في الزمالك فاخترت 5 وشاركت به بكأس العالم وهي ذكرى مميزة ولكنني كنت سعيدًا حين أصبح رقم 2 مُتاحًا في الزمالك فحصلت عليه".
هذه كانت قصة الرقم 5 مع هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.. وانتظروا قصة الرقم 6 مع لاعبي الكرة المصرية.
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