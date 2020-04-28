تقارير: نادٍ ايطالي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت: ذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن إدارة نادي إنتر والمدير الفني أنطونيو كونتي يرغبون في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات المقبلة. وذكرت الصحيفة أن إنتر يُفكر في التعاقد مع محمد صلاح وذلك ليحل محل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة. وأضافت كالتشيو ميركاتو أن نادي إنتر مستعد لوضع 100 مليون يورو على طاولة التفاوض من أجل اغراء ليفربول بالموافقة على رحيل النجم المصري. وأضاف التقرير أن الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر قد يدخل في الصفقة وهو ما قد يمنح الفريق أفضلية من أجل اتمام صفقة محمد صلاح.

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