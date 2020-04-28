كاف يخاطب الاتحادات الوطنية لحسم مصير الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وطالب الكاف، الاتحادات الوطنية بتحديد الوضع الحالي للمسابقات المحلية (دوري- كأس) مع شرح الاستراتيجية التي ينوي تطبيقها من أجل إنهاء المسابقة سواء باستكمالها أو إلغائها.

وأكد الكاف في خطابه أنه ينتظر وصول خطابات الاتحادات بحلول مايو 2020 حتى يتمكن من وضع خطته لتنظيم مسابقات الموسم المقبل.

ويرغب الكاف في معرفة موعد عودة الدوريات بالقارة السمراء، قبل وضع الأجندة الإفريقية، خاصة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، بجانب تصفيات كأس الأمم والمونديال.