محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهلة لاتحادات الدوريات المحلية والمكونة من 55 عضو، حتى 25 مايو لتقديم خطط استئناف المسابقات المحلية بعد توقفها.
وتوقف النشاط في جميع الدوريات الأوروبية المحلية بالإضافة للبطولات الأوروبية التي ينظمها الاتحاد بسبب فيروس كورونا.
ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن "يويفا" أرسل خطاباً إلى الـ55 اتحادا، يبلغهم بأنه يجب على الاتحادات المحلية أو روابط الدوريات المحلية تقديم خطط استئناف الموسم لليويفا في الـ25 من شهر مايو المقبل.
وقالت الشبكة أن يويفا طلب من الاتحاد المحلي الذي قرر إلغاء الموسم المحلي قبل موعده بشكل قانوني، شرحاً للظروف الخاصة وراء إلغاء الموسم بشكل مبكر واختيار الأندية التي ستشارك في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.
وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قرر إنهاء الموسم بالدوري يوم الجمعة الماضي، حيث لن يكون هناك بطلاً للدوري، كما تقرر إلغاء الصعود والهبوط.
وأشارت الشبكة إلى أنه في حالة لم تتمكن المسابقات من الاستئناف مرة أخرى، سيضع الاتحاد الأوروبي، معاييرا خاصة بجانب الجودة لاختيار المتأهلين لبطولاته الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يحدد موعد 25 مايو لتقديم خطط استئناف الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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