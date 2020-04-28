نادال يؤازر أسرة الرياضي الإنجليزي الراحل مايكل روبنسون

أعلن رافائيل نادال لاعب التنس الإسباني الشهير، مساندته لأسرة اللاعب الإنجليزي السابق والمعلق الرياضي مايكل روبنسون، الذي توفى اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ61 عاماً.

وعبر نادال عن حزنه الشديد بعد سماعه خبر وفاة روبنسون، بنشر تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال فيها إن روبنسون كان شخصًا دائماً ما يضيف السعادة على

وأكد نادال في تغريدته، تضامنه الكامل مع أسرة الرياضي الإنجليزي الراحل، واستعداده الشخصي لدعمهم

ويخوض لاعب التنس الإسباني نادال، فترة الحجر الصحي حالياً، في الوقت الذي ألغيت فيه المناسبات سماعه خبر وفاة روبنسون، بنشر تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال فيها إن روبنسون كان شخصًا دائماً ما يضيف السعادة على الرياضة بأكملها.وأكد نادال في تغريدته، تضامنه الكامل مع أسرة الرياضي الإنجليزي الراحل، واستعداده الشخصي لدعمهمويخوض لاعب التنس الإسباني نادال، فترة الحجر الصحي حالياً، في الوقت الذي ألغيت فيه المناسبات الرياضية الكبرى في لعبة التنس، وتجميد التصنيف العالمي عند شهر مارس الماضي.

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