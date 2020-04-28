برشلونة يمنح ‎يوفنتوس الإذن بالتفاوض مع البرازيلي ‎آرتور

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن المسئولين في نادي برشلونة الإسباني اعطوا الضوء الأخضر لفريق يوفنتوس الإيطالي في التفاوض مع نجم وسط البرسا البرازيلي آرتور ميلو والذي طلب من

النادي زيادة عقده أو الرحيل في الانتقالات الصيفية .وكان فريق يوفنتوس الإيطالي قد أبدى رغبته في ضم اللاعب إلى صفوفه في الموسم المقبل.ووافقت إدارة نادي برشلونة على رحيل آرتور ميلو إلى يوفنتوس من حيث المبدأ ويحدد النادي موقفه النهائي حسب العرض المالي .وشارك آرتور ميلو في 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع مثلها.