أنهى مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي الجدل الدائر حول إمكان رحيل نجم الفريق أوليفيه جيرو الذي تلقى العديد من العروض مع اقتراب نهاية تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

وقام نادي تشيلسي بتفعيل خيار تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم حتى صيف 2023 .

وكان فريق إنتر ميلان قطع شوطًا كبيراً في مفاوضات ضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة قبل أن يغلق تشيلسي الباب ويجدد عقد لاعبه . نهاية تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.وقام نادي تشيلسي بتفعيل خيار تجديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم حتى صيف 2023 .وكان فريق إنتر ميلان قطع شوطًا كبيراً في مفاوضات ضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة قبل أن يغلق تشيلسي الباب ويجدد عقد لاعبه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يغلق الباب أمام إنتر ميلان ويجدد عقد جيرو لـ3 مواسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.