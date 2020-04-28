تونس تتواصل مع مسئولي الرياضة الفرنسية قبل استئناف النشاط

تواصلت وزارة الرياضة التونسية، مع مسئولي الرياضة في فرنسا، لمناقشة بعض الاقتراحات بشأن مصير الأنشطة الفترة المقبلة والتجهيزات الوقائية عند الاستئناف.

وعقد أحمد قعلول، وزير الرياضة التونسي، اجتماعاً عن بعد عبر تقنية الفيديو مع نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية، لتبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من التجربة الأوروبية في التعامل مع الأزمة الصحية الراهنة وتأثيرها على الرياضة.

وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة كافة في الوقت الذي تقل فيه تداعيات

وأخبر المسئول الفرنسي، وزير الرياضة التونسي بضرورة تلقي أكبر قدر من الدعم المالي الفترة الحالية لعبور الأزمة في ظل انخفاض إيرادات الفرق

يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس، سوف تستضيف دورة الألعاب الأولمبية في نسختها من العام 2024. بين الجانبين والاستفادة من التجربة الأوروبية في التعامل مع الأزمة الصحية الراهنة وتأثيرها على الرياضة.وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة كافة في الوقت الذي تقل فيه تداعيات فيروس كورونا المستجد وأخبر المسئول الفرنسي، وزير الرياضة التونسي بضرورة تلقي أكبر قدر من الدعم المالي الفترة الحالية لعبور الأزمة في ظل انخفاض إيرادات الفرق الرياضية ، وألا يقتصر الدعم على مؤسسات الدولة الرسمية فقط.يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس، سوف تستضيف دورة الألعاب الأولمبية في نسختها من العام 2024.

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