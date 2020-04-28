يوسف بلايلي يرغب في البقاء مع أهلي جدة

أفادت تقارير صحفية أن الجزائري يوسف بلايلي يرغب في استكمال عقده مع نادي أهلي جدة السعودي.
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن يوسف بلايلي أكد للمقربين منه رغبتهفي الاستمرار مع النادي الجدواي واستكمال عقده المتبقي منه عامان.
كانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق وجود أزمة بين بلايليوإدارة النادي بسبب تأخر رواتب اللاعبين.
يذكر أن بلايلي انضم لصفوف أهلي جدة في الصيف الماضي قادمًا من الترجي التونسي، وخلال الفترة الماضية شارك رفقة الفريق السعودي في 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرى.
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