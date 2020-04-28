اليابان تلمح إلى إلغاء الأولمبياد

أكد مسئولون يابانيون اليوم صعوبة إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 رغم تأجيلها لمدة عام كامل لتقام في العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

قال رئيس الجمعية الطبية اليابانية إنه سيكون من الصعب إجراء دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي تم تأجيلها إلى صيف 2021 في طوكيو من دون اكتشاف لقاح ضد

وكانت اليابان قررت في أواخر الشهر الماضي بالاتفاق مع اللجنة الأوليمبية الدولية، تأجيل الأولمبياد التي كانت مقررة هذا الصيف إلى يوليو 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا المستجد وكانت اليابان قررت في أواخر الشهر الماضي بالاتفاق مع اللجنة الأوليمبية الدولية، تأجيل الأولمبياد التي كانت مقررة هذا الصيف إلى يوليو 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

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