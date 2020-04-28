شاهد.. همام طارق: اشتقت لجمهور الإسماعيلي

أعرب العراقي هُمام طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن اشتياقه لجمهور الدراويش خلال فترة تعليق النشاط الرياضي الحالي. نشر طارق حالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير لتبادل الصور "إنستجرام" هو يشارك في لقاء الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي قائلًا: "أزمة وتعدي إن شاء الله نرجع للملاعب، واشتقت لجمهور الأصفر برازيل العرب". ضد الرجاء المغربي قائلًا: "أزمة وتعدي إن شاء الله نرجع للملاعب، واشتقت لجمهور الأصفر برازيل العرب". وكان النشاط الرياضي تم تعليقه في مختلف دول العالم بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد Advertisements خلال الفترات الأخيرة . خلال الفترات الأخيرة . وعاد الإسماعيلي من المغرب قبل مواجهة الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية بسبب تعليق النشاط الرياضي في المغرب بسبب الفيروس . وحقق الدراويش الفوز في لقاء الإياب على ملعبه بالإسماعيلية على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد سجله التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء .

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