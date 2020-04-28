الكاف يطالب اتحاد الكرة بحسم مصير الدوري والكأس

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف خطابًا لاتحاد الكرة يطلب فيه حسم مصير الدوريوكأس مصر.
وطلب الكاف من اتحاد الكرة تصور استمرار البطولتين إذا كان الاتحاد لا ينوي إلغاءهما، أمهل الكاف مسئولي الجبلاية حتى يوم ٥ مايو المقبل للرد على الخطاب.
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