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أرسنال يرفض اشتراطات ويليان المادية

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 رفض مسئولو نادي أرسنال الإنجليزي، اشتراطات البرازيلي ويليان، لاعب فريق ، قبل إتمام التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 أشارت تقارير إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن ويليان اشترط على إدارة أرسنال

قبل التعاقد أن يرتبط بعقد لا تقل مدته عن ثلاثة مواسم، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 120 ألف إسترليني.
 وأضافت التقارير، أن أرسنال أخبر ويليان بتوقف إكمال المفاوضات حال إصراره على تلك الاشتراطات خصوصًا وأن اللاعب يقترب من عامه الـ32.
 يذكر أن تعاقد ويليان مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن البلوز وخوض تجربة أوروبية جديدة الموسم المقبل.
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