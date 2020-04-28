العهد اللبناني يهزم الاهلي وبرشلونة في قائمة CIES العالمية

احتل نادي العهد اللبناني مكانة مميزة بين العشر الأوائل في قائمة CIES العالمية، ليتفوق على أندية لها باع طويل مثل الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني في صراع أفضل أندية العالم قدرة على تحقيق الانتصارات في الفترة من 2015 حتى مارس 2020، عند تسجيل الهدف الأول في المباراة.

وأعلنت مؤسسة CIES للاحصائيات الرياضية، اليوم الثلاثاء 28-4-2020، قائمة بأفضل أندية العالم قدرة على تحقيق الفوز بعد تسجيل الهدف الافتتاحي في المباراة، وتصدرها نادي سرفينا زفيزدا (ريد ستار الصربي) بنسبة انتصارات 96.3٪، متقدمًا على نادي شيريف الروماني صاحب المركز الثاني بنسبة انتصارات 94.1٪.

واحتل نادي العهد اللبناني المركز السادس في هذه القائمة بنسبة انتصارات 92.9٪ (بعد تسجيله للهدف الأول في مبارياته)، ليتجاوز عظماء اللعبة أمثال “بنفيكا البرتغالي وباتي بوريسوف البيلاروسي وأولمبياكوس اليوناني والأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبرشلونة الإسباني”.

وانتزع الأهلي المركز الـ 13 في هذه القائمة بنسبة انتصارات 91.2٪، حيث لعب الأهلي في الفترة من 2015 حتى توقف النشاط بسبب فيروس كورونا منتصف مارس 2020 ما مجموعه 125 مباراة حقق خلالهم الفوز في 114.

ويأتي من بعد الأهلي بطل أذربيجان “ كاراباج” في المركز الـ 14، ثم ايندهوفن الهولندي في المركز الـ 15.

ويحتل نادي سودوفا ماريامبوله الليتواني المركز الـ 20 في القائمة برصيد 90.1٪، حيث يخسر بمعدل 4 مباريات فقط في السنة الواحدة منذ عام 2015.

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ويحتل نادي بورتو البرتغالي المركز الـ 21، ويليه باريس سان جيرمان الفرنسي ثم أبويل نيقوسيا القبرصي، وزينيت سان بطرسبيرج الروسي.

ويتفوق نادي النجم الساحلي التونسي على برشلونة، حيث يحتل فريق سوسة المركز الـ 25 بنسبة انتصارات بعد تسجيله للهدف الأول تصل إلى 89.3٪ مقابل 88.5٪ لبرشلونة صاحب المركز الـ 30.

الأهلي يهزم الزمالك من جديد

يحتل حامل لقب الدوري المصري في الخمس سنوات الماضية “الاهلي” صدارة الترتيب المصري في نظام CIES بفضل نسبة انتصارات تصل لـ 91.2٪، بواقع 114 فوز من 125 مباراة، ما يُبعده كثيرًا عن الزمالك بفارق 31 انتصارًا.

ولن يجد الزمالك صعوبة كبيرة في الاحتفاظ بالمركز الثاني، لتحقيقه 83 انتصارًا مقابل 59 انتصارًا لصاحب المركز الـثالث “مصر المقاصة”.

ولا يتواجد الفريق حديث العهد “بيراميدز” في القائمة المحلية، بينما تتواجد أندية أخرى أمثال الإنتاج الحربي في المركز الرابع، والمصري البورسعيدي في المركز الخامس، والإسماعيلي في المركز السادس.

ويتذيل القائمة المصرية نادي وادي دجلة برصيد 40 انتصارًا من 70 مباراة، بنسبة فوز 57.1٪، بفارق ضئيل عن الاتحاد السكندري الذي فاز بـ 49 مباراة.