آرسنال يريد التعاقد مع بن يدر واللاعب ينتظر عرضًا من ريال مدريد

أصبح مهاجم موناكو “وسام بن يدر” على رادار مجموعة من الأندية في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، حسب تقرير صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا هم ثلاثة أندية إسبانية مرتبطة باللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يقال أن قيمته في سوق الانتقالات تبلغ 45 مليون يورو.

ولكن قد يكون من الصعب إبرام أي صفقة، ولا سيما مع وجود مجموعة من الفرق الإنجليزية في السباق، مع ذكر كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام وأرسنال في التقرير، الذي تحدث عن طلب بن يدر من إدارة موناكو الرحيل في الميركاتو الصيفي، منتظرًا عرضًا من ريال مدريد.

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وغادر بن يدر إشبيلية الصيف الماضي، للانضمام إلى نادي الدوري الفرنسي، بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 40 مليون يورو مع الفريق الأندلسي.

وزعم بن يدر أن برشلونة حاول ضمه في كل من نافذتي الانتقال الأخيرتين، وقال في مقابلة سابقة “كان يمكن أن أنتقل لبرشلونة في وقت أبكر بكثير بالنسبة لي.

ثم تابع “في الصيف الماضي أجروا اتصالات معي، وجمعوا الكثير من المعلومات عني وكان الأمر نفسه صحيحًا هذا الشتاء، لكن هذه الخطوة لم تحدث، هذا يظهر أنني أقوم بعمل جيد ، ولكن على الرغم من هذا الاهتمام ، فإنني أركز تمامًا على أدائي مع موناكو”.