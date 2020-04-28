علي معلول ينضم لنجوم الاهلي على تيك توك

انضم الظهير الأيسر الدولي التونسي “علي معلول” لزملائه في النادي الاهلي على تطبيق تيك توك لتبادل الفيديوهات منتصف هذا الأسبوع.

وظهر الجناح الايسر الدولي المصري “رمضان صبحي” ببعض الفيديوهات على تطبيق تيك توك، بهدف محاربة ملل حظر التجوال.

وبعد أيام قليلة انضم له لاعب الوسط المتميز “حسين الشحات” بنشر فيديو لأهداف سجلها على مدار عامي 2018 و2019 رفقة العين الإماراتي والاهلي.

واقتحم علي معلول تطبيق تيك توك الذي شاع استخدامه بين الرياضيين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأعلن معلول انضمامه لتطبيق توك توك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وظهر في فيديو يرقص فيه مع أحد أصدقائه على أنغام أغنية “أونانا” التي نشرها رمضان صبحي أول مرة أثناء رقصه مع زوجته.

ويتدرب علي معلول بصورة منتظمة في أحد فنادق الاسكندرية منذ توقف النشاط الرياضي، حيث رفض العودة إلى تونس كي لا يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وتصدر اسم علي معلول مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين بعد مشاركته في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وكانت لقطة رفض علي معلول للتوقيع للزمالك حتى لو تحت تهديد الثعبان، الأبرز في تلك الحلقة التي حققت نسبة مشاهدات غير عادية لما يتمتع به الظهير التونسي بشعبية كبيرة بين جمهور الاهلي منذ انضمامه للفريق عام 2016 من الصفاقسي.