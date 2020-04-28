برشلونة يتخطى باريس سان جيرمان ويخاطب ماركينيوس

أجرى نادي برشلونة اتصالات مع مدافع باريس سان جيرمان “ماركينيوس” ، بحسب تقرير نشرته صحيفة “لو 10 سبورت” الفرنسية صباح الثلاثاء، تحدثت خلال عن احتمالية اتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي.

ويقال أن النادي الكاتالوني يبحث في صفقات الصيف عن قلب دفاع جديد ، ويشار الآن إلى أن اللاعب الدولي البرازيلي على رادار الفريق الكتلوني، تمهيدًا للتفاوض مع بطل فرنسا بشأن الحصول على خدماته.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مؤخرًا، على صفقة جديدة رفقة ملوك العاصمة الفرنسية حتى صيف 2024، مما يجعل أي خروج يبدو غير محتمل، ولكن الصحيفة الفرنسية أكدت وجود مفاوضات من قبل إدارة برشلونة عن طريق الفرنسي “إيريك أبيدال”.

ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هم ثلاثة أندية أخرى استشهد بها التقرير ذاته على مراقبتهم لأداء المدافع البرازيلي على الرغم من أن برشلونة هو النادي الوحيد الذي اتصل بممثليه من أجل الاستفسار حول احتمالية الانتقال.

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واستطاع ماركينيوس تطوير نفسه في الفترة الأخيرة، وحوّله المدرب “توماس توخيل” من مدافع اعتيادي، إلى لاعب قادر على اللعب في مركز لاعب الارتكاز، وشارك في أغلب فترات الموسم الماضي على دائرة المنتصف.

وتشيع الصحافة الإسبانية أن مدافع لايبزيج “دايوت أباميكانو” وصمام أمان إشبيلية “دييجو كارلوس” مرشحان هما أيضًا للانضمام إلى بطل إسبانيا خلال الفترة القادمة.