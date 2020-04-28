رياضة | ريال مدريد يخطط لمبادلة يوفيتش بحارس ميلان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لمبادلة يوفيتش بحارس ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ميلان الإيطالي على التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ريال مدريد لن يرى رحيل يوفيتش لميلان سيئًا، وسيحافظ على خيار إعادة الشراء، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة النادي الإيطالي، على دفع 60 مليون يورو لضمه، وهو المبلغ الذي حدده الميرينجي.

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لكن الصحيفة قالت إن النادي الملكي قد يخفض السعر، إذا منحه ميلان خيارًا تفضيليًا لضم حارسه دوناروما، في حال قرر الرحيل عن الروسونيري.