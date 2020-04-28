رياضة | برشلونة: كيف نخفض الرواتب ونفكر في ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة: كيف نخفض الرواتب ونفكر في ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مسؤول كبير في نادي برشلونة الإسباني عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب ما ذكرت صحيفة "L'Esportiu" الكاتالونية فإن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، قال: "من الواضح أننا نرغب في التوقيع مع نيمار، ولكن يجب أن نكون واقعيين، ونعترف أن عودته هذا الصيف أمر مستحيل عمليا، أراهن على التوقيع مع لاوتارو أكثر من عودة نيمار".

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وأضاف: "النادي لأن نيمار لديه راتب مرتفع للغاية، يعلم أنه سيكون من الصعب عليه التعامل معه إذا انخفض دخله كثيرًا، وهو أمر سيحدث بالتأكيد بسبب جائحة فيروس كورونا.. إذا كان علينا خفض رواتب الفريق الأول بشكل كبير، فكيف تريد أن يأتي نيمار، اللاعب الذي يتقاضى أكثر من 30 مليون يورو في الموسم الواحد؟ مستحيل".

وتُشير الصحيفة إلى أن برشلونة الذي كان يحقق عائدات سنوية بأكثر من مليار يورو، فإن الرقم الآن، قد يتراوح بين 600 و 800 مليون، مما سيجبر النادي على تخفيض الرواتب.