رياضة | وفاة أسطورة ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة أسطورة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لنجم ليفربول السابق والمعلق المعروف، الإيرلندي مايكل روبنسون، عن وفاته اليوم عن عمر ناهز 61 عاما في مدريد، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ببالغ الأسف، نبلغكم بوفاة مايكل، سيترك لنا فراغا كبيرا، لكن أيضا العديد من الذكريات التي لا تنسى، نشكركم على جعل هذا الرجل سعيدا، لأنه لم يسر لوحده مطلقا، شكرا لكم".

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وأعلن روبنسون إصابته بالسرطان في أكتوبر 2018، وقال إنه يعاني من ورم سرطاني متقدم مع ورم خبيث، وكان متفائلا رغم خطورة مرضه، وقال عقب تشخيصه بالمرض: "أفضل عدم خوض هذه المعركة، لكن للأسف أنا في هذه المعركة، وواضح أنني سأفوز بها".

ولد لاعب كرة القدم السابق، في مدينة ليستر في العام 1958، وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة في إسبانيا بفضل عمله كمعلق لمباريات كرة القدم، فضلا عن تقديمه لبرامج تلفزيونية رياضية.

وحصل في ديسمبر الماضى، على جائزة الصحافة برعاية نادي برشلونة، وكلاعب كرة قدم، دافع عن ألوان نادي ليفربول وتوج معه بلقب بطل أوروبا في العام 1984، ولعب أيضا في مانشستر سيتي، وبرايتون، وكوينز بارك رينجرز، قبل أن يعتزل في إسبانيا مع نادي أوساسونا.