رياضة | رونالد كومان يحلم بتدريب برشلونة.. ولكن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالد كومان يحلم بتدريب برشلونة.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي عن مستقبل تدريبه لنادي برشلونة الإسباني خلفًا لكيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق.

وقال كومان: "عندما بدأت مسيرتي التدريبية كنت أقول إن لدي حلمان، أحدهما أن أصبح مدرباً لمُنتخب بلدي والآخر هو تدريب برشلونة".

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وأضاف: "برشلونة لديه مدرب يقدم أداء جيد للغاية، لا يسعني القول إلا أن الوقت سيخبرنا ماذا سيحدث".

وعن تراجع مستوى برشلونة، قال: " لم يعد برشلونة كما كان لأنه لا يملك اللاعبين الذي كانوا لديه، فقط ميسي وبيكيه وبوسكيتس وهم يتجاوزون الـ30 عامًا وحدث ذلك لفريق أحلام برشلونة الهولندي مع فان باستن وخوليت وريكارد وأنا، لا شيء يدوم إلى الأبد".