رياضة | 5 معلومات عن صفقة الزمالك المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 معلومات عن صفقة الزمالك المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الفلسطيني محمود وادي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي المصري البورسعيدي هدفا لإدارة نادي الزمالك، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخطط مجلس إدارة الزمالك لعقد صفقة تبادلية مع نادي المصري، بتعويضه بعمر السعيد، أو الكونغولي كاسونجو مهاجما الفريق الابيض، مقابل شراء محمود وادي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير معلومات عن مهاجم المصري محمود وادي:-

يجيد محمود وادي صاحب الـ 25 عاما، اللعب في مركز المهاجم الصريح، وتبلغ القيمة التسويقية له 325 ألف جنيه إسترلينى.

Advertisements

انضم محمود وادى إلى صفوف المصرى البورسعيدى عام 2018، وشارك معه فى 61 مباراة، مسجلًا، 17 هدف، فيما صنع 8 أهداف وتلقى 11 إنذارا.

وخاض وادي مع الفريق البورسعيدي، 25 مباراة في الموسم الحالي 2019- 2020، أحرز خلالهم 25، هدفًا، وصنع 6 أهداف أخرى.

وتنوعت مشاركات مهاجم المصري هذا الموسم؛ بين 10 مباريات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا، فيما خاض 13 مواجهة فى الدورى، صنع خلالهم 5 أهداف، ومباراتين فى كأس مصر، مسجلًا 3 أهداف.

أما عن مسيرته الدولية، فقد خاض وادي مع منتخب فلسطين 13 مباراة، لم يتمكن من تسجيل خلالهم أى أهداف، فيما صنع هدفين.