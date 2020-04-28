رياضة | رئيس واتفورد يرفض عودة البريمير ليج حاليا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس واتفورد يرفض عودة البريمير ليج حاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض سكوت دكسبيري رئيس واتفورد، التعجل في استئناف الدوري الإنجليزي، ويجب أن يضمن عدم وجود عبء إضافي على خدمة الصحة الوطنية.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا لأجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة ما يزيد على 21 ألف شخص في بريطانيا.

ودخل الوزير المسؤول عن الرياضة في الحكومة البريطانية في محادثات مع الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن عودة محتملة للمباريات قريبا، لكن دكسبيري قال إن أي قرار يجب أن يضع في الاعتبار حجم العمل الواقع على كاهل خدمة الصحة الوطنية.

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وأبلغ دكسبيري مؤتمرا صحفيا "لا أشعر بالارتياح في هذه المرحلة تجاه الحديث عن كرة القدم، في وجود ضغط على خدمة الصحة الوطنية وهذا يجب أن تكون له الأولوية".

وأضاف "هل أريد استئناف كرة القدم؟ بالطبع، سأتبع مشورة الحكومة، إذا قالت إن الظروف آمنة وإننا لن نضع أي ضغط على خدمة الصحة الوطنية، فهذا رائع".

وتعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعا عبر الفيديو يوم الجمعة، لمناقشة خيارات استكمال الموسم لكن ليس من المتوقع استئناف المباريات قبل يونيو على أقل تقدير.

وكان واتفورد يحتل المركز 17 في الدوري برصيد 27 نقطة عندما توقف الموسم.