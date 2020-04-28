رياضة | برشلونة يتسول بيع صامويل أومتيتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتسول بيع صامويل أومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي برشلونة الإسباني مستقبل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي المنتظر رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة لن يقوم ببيع اللاعب بمبلغ أقل من 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذي من الصعب أن يدفعه أي نادي لأومتيتي في هذه الفترة، بعد أزمة فيروس كورونا.

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من الجدير بالذكر أن أومتيتي الذي تراجعت أهميته منذ الموسم الماضي بسبب كثرة الإصابات، عاد للمشاركة بشكل أكبر مع مجيئ المدرب كيكي سيتين.

ولكن رغم ذلك الحديث لم يتوقف عن رغبة برشلونة ببيعه، والتعاقد مع مواطنه إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي بدلاً منه، مع وجود إهتمام من عدة أندية بارزة به.