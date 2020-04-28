رياضة | كشف حساب الفيوم في المجموعة الأولى بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف حساب الفيوم في المجموعة الأولى بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم، في الموسم الحالي، بالقسم الثاني، حيث أصبح الفريق مهدداً بالهبوط، بسبب تراجعه بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويحتل الفريق الفيومي بقيادة كرم جابر ، المركز العاشر، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 18 نقطة جمعهم من الفوز في 5 مباريات جميعهم، على ملعبه، وحقق التعادل في 3 مباريات جميعهم، بدون أهداف، منهم تعادل على ملعبه، مقابل مباراتين بالخارج، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات منهم 3 مباريات بملعبه، مقابل 6 مباريات خارج ملعبه.

سجل الفيوم 14 هدف بواقع 13 هدف على ملعبه، مقابل هدف خارج ملعبه، واستقبل الفيوم في مرماه 17هدف، منهم 10 أهداف داخل ملعبه.

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ومن المنتظر أن يخوض للفيوم 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيلعب مع المنيا، ثم يستضيف بنى سويف، ويلتقي خارج ملعبه مع فريق بترول أسيوط في الجولة 20، ثم يواجه فريق الإعلاميين في الجولة الـ21، ويختتم الفريق الفيومى الموسم بمواجهة ديروط، خارج ملعبه

هدافو فريق الفيوم



1- عمرو الفيومى 4 أهداف

2- أحمد عبد الباقي هدفين

3- كريم الشافعي هدفين

4- أدهم حسن هدفين

5- كريم سيد هدف

6- أحمد عماد هدف

7- محمد رفعت هدف

8- جابر جابر هدف

ترتيب المجموعة الأولى



1- بنى سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط