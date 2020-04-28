رياضة | أرسنال يرفض مطالب "العجوز" ويليان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر أرسنال يرفض مطالب "العجوز" ويليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي أرسنال الإنجليزي، المطالب المالية الكبيرة، لجناح تشيلسي ويليان، بسبب تقدم اللاعب البرازيلي الموهوب بالعمر رغم أن النادي يخطط لضمه كبديل لبيير أوباميانج

ويقال إن اللاعب 31 عاماً يطالب بصفقة لمدة ثلاث سنوات تتوافق مع راتبه الحالي البالغ 120 ألف جنيه إسترليني في غرب لندن، لكن آرسنال يعارض توقيع مثل هذه الصفقة طويلة الأجل للاعب الذي سيكون عمره 32 عاماً في أغسطس.

ورفض ويليان بالفعل عقداً لمدة عامين من تشيلسي، وهو أيضاً مثير للاهتمام لكل من ليفربول وإنتر ميلان، ولكن البرازيلي يمكن أن يصبح خياراً جذاباً لمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا الذي ورد أنه يأس بشكل متزايد لخسارة أوباميانج في الصيف.