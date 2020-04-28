قميص دييجو مارادونا يواجه كورونا.. وحكم يكشف واقعة السطو المسلح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بيع قميص منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الخاص بالنجم دييجو مارادونا، مقابل 55 ألف يورو أي ما يعادل (59 ألف دولار) في مزاد علني لمساعدة جمعية خيرية بمدينة نابولي الإيطالية ترعى المتضررين في المدينة من جائحة فيروس كورونا المستجد وتدابير الإغلاق القاسية في إيطاليا.

اللاعب الإيطالي السابق تشيرو فيرارا، الذي خاض مباراته الأولى مع منتخب بلاده في مواجهة مارادونا واستلم قميص الأسطورة الأرجنتيني بعد لقاء ودي جرى بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين في يونيو 1987 قال: لقد تأثرت وأنا أقول لكم أنه بعد 33 عاما سوف أفارق هذا القميص.

فيرارا، المولود بمدينة نابولي، أسس جمعية خيرية تسمي “كانافارو فيرارا” بالاشتراك مع الشقيقين المعتزلين فابيو وباولو كانافارو، المولودين في نفس المدينة أيضا.

مارادونا كتب على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي “لقد ربحنا مباراة أخرى، تشيرو فيرارا.. ربما هو الربح الأكثر أهمية لقد فزنا بها معا كما كنا نفعل دائما.. يشرفني أنني ساهمت في مساعدة شعبنا على شراء السلع الأساسية في هذه اللحظة غير المسبوقة.

فيرارا قال إن حصيلة المزاد بلغت 85 ألف يورو من بيع تذكارات لـ 26 لاعب كرة قدم بجانب مارادونا، مشيرا إلى أن التبرعات ستذهب إلى الأشخاص الذين تضررت أنشطتهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

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على جانب آخر، مرت 30 عاما على خسارة منتخب الأرجنتين أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 1990، على ملعب روما الأولمبي، لكن أسرارا جديدة عن تلك المباراة الشهيرة لا تزال تتوالى حتى اليوم.

المباراة التي انتهت بفوز “الماكينات” بهدف نظيف، من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم المكسيكي إدغاردو كوديسال، شهدت الكثير من المشاهد الاستثنائية، كان أبرزها من صنع أسطورة “التانجو”، دييجو مارادونا.

كوديسال كشف عما فعله مارادونا في تلك الليلة التي لا تنسى في تاريخ كرة القدم، مشيرا إلى أن الأخير “لم يعرف أبدا معنى الانضباط” خلال المباراة.

الحكم قال في تصريحات لإذاعة “1010” في أوروجواي: عندما أشهرت البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الأرجنتيني بيدرو مونزون في الدقيقة 65 صرخ مارادونا في وجهي، وراح يتحدث عن “سطو مسلح” ينفذه “الفيفا” لحرمان منتخب الأرجنتين من الفوز بالكأس للمرة الثانية على التوالي.

كوديسال تابع وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية: كان بإمكاني طرده هو الآخر حينها.. إنه شخص من بين أسوأ الأشخاص الذين عرفتهم.. لو طبقت القواعد كنت سأطرده حتى قبل أن تبدأ المباراة، حين قام بإشارة بذيئة لجماهير الملعب خلال عزف السلام الوطني الأرجنتيني.. لقد أهان الملعب بأكمله.

وأشار إلى أنه حاول مرارا أن يهدئ من روع مارادونا، ووصفه بأحد أفضل لاعبي العالم، “إلا أنه لم يفهم”.