كورونا يحرم رحيم ستيرلينج من هوايته.. ويحجب عنه قميص تاريخي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يحب كثيرا تجميع قمصان لاعبي كرة القدم، وإن ما يريده حقًا هو الحصول على قميص قائد نادي برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اللاعب شارك في إحدى الفعاليات رفقة لاعب برشلونة السابق وإيفرتون الحالي أندري جوميز واعترف خلالها بأنه يُريد تجميع الكثير من قمصان لاعبي كرة القدم لعرضها في أحد المعارض بعد اعتزاله.

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رحيم قال: عندما أعتزل، أتمنى تجميع قمصان كثيرة، ثم بعد ذلك أعرضها في أحد المعارض بجانب البطولات والجوائز الذي حصلت عليها.. مشيرا إلى أن أول قميص طلبه في مسيرته كان قميص البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، عندما كان لا يزال لاعبا بصفوف برشلونة.

الجناح الإنجليزي أكد أن أكثر قميص يود الحصول عليه هو قميص ليونيل ميسي، قائلًا: “لكن هناك قميص فقط أود الحصول عليه حقًا، وهو قميص ميسي”.

برشلونة كان قد تعادل مع نابولي في لقاء الذهاب الذي أقيم في إيطاليا، لذا فإن العملاق الكتالوني قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى ربع نهائي البطولة، أي أنه كانت هناك احتمالية لمواجهة محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي.. وفي حالة استئناف النشاط، والتقاء برشلونة ومانشستر سيتي، فإن ستيرلينج سيتمكن من تحقيق حلمه وسيطلب قميص ميسي.