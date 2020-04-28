الامارات | وفاة معلق شهير ونجم سابق لنادي ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معلق شهير ونجم سابق لنادي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أبريل 2020

توفي مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم والمنتخب الإيرلندي السابق، مايكل روبنسون، عن عمر يناهز 61 عاما. ونشرت عائلة روبنسون بيانا مقتضبا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". وانتقل روبنسون من برايتون إلى الدوري الإسباني حيث لعب لفريق أوساسونا عام 1987، وبعد اعتزاله اللعب بعدها بعامين انتقل للعمل في قنوات التليفزيون والمحطات الإذاعية، حيث أصبح ذو شعبية كبيرة بين جماهير كرة القدم الإسبانية.

وذكر نادي برايتون: "ننقل تعازينا المخلصة لعائلة مايكل وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".

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وأصيب روبنسون بسرطان الجلد في 2018، لكنه واصل عمله كمعلق في التليفزيون والإذاعة حتى إيقاف منافسات الدوري الإسباني في مارس الماضي. وكان النجم الانجليزي السابق غاري لينيكر، الذي سار على نفس الطريق الذي سلكه روبنسون في مسيرته باللعب في إسبانيا والانتقال للعمل في الإعلام، واحدا من كثيرين قدموا تعازيهم اليوم.

وقال لينكير عبر "تويتر": "أشعر بالأسف الشديد لمعرفتي بوفاة مايكل روبنسون، لم يكن فقط لاعبا جيدا، ولكنه حقق نجاحا كبيرا بعد كرة القدم في إسبانيا،، كان لديه برنامجه الخاص في التليفزيون لسنوات عديدة، وهذا نجاح كبير. أرقد في سلام مايكل". وكان موسم 1983 / 1984 هو الوحيد لروبنسون مع ليفربول، حيث حصل على لقب الدوري الانجليزي وكأس الرابطة المحترفة وكأس أوروبا للأندية (دوري أبطال أوروبا حاليا).

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