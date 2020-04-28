شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفتح ملاعب التدريب أمام اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعاد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، فتح ملعبه أمام اللاعبين، في إطار الخطوات المتبعة نحو عودة محتملة لاستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضم بذلك إلى أندية أرسنال الذي أعلن يوم السبت الماضي، وكذلك ناديا وست هام وبرايتون بالأمس في خطوة مماثلة.

وكان انتشار وباء فيروس كورونا المستجد أدى في منتصف مارس الماضي إلى تعليق منافسات البطولة في إنجلترا، كغيرها من غالبية البطولات والمسابقات في أوروبا والعالم. وتتطلع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لاستئناف الموسم في الثامن من يونيو القادم خلف أبواب موصدة على أن ينتهي في 27 يوليو.

من جانبه أكد بيان صادر من النادي أنه سيتم السماح للاعب واحد فقط بالتواجد داخل ملعب التدريب في البداية، وسيحدد النادي عدد اللاعبين الذين سيتواجدون داخل ملعب التدريبات على أساس يومي.

وشدد توتنهام على أن جميع أعضائه من لاعبين وجهاز فني يتحتم عليهم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم داخل ملعب التدريبات.

وأشار البيان «بداية من الثلاثاء سيسمح النادي باستخدام عدد محدود من ملاعبه بالنسبة لأعضاء الفريق الأول للتدريب بشكل فردي بموجب إجراءات صارمة».

وتابع البيان «لن يسمح بتواجد أكثر من لاعب في نفس الوقت داخل ملعب التدريبات، حيث سيستقبل الملعب عدد محدود من اللاعبين في كل يوم، وستكون جميع الحصص التدريبية متماشية مع المبادئ التوجيهية الحكومية حول التباعد الاجتماعي».

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