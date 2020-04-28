خسائر كبيرة تعرضت لها الدوريات الاوروبية بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

توقفت مباريات جميع الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى في الاسبوع الثاني من شهر اذار ليتوقف مع ذلك مدخول الاندية والاتحادات، وتبدأ مع ذلك الاندية بتسجيل الخسائر على المستوى المادي في ظل عدم قدرتها على تأمين اي مداخيل، مع استمرار دفعها لرواتب اللاعبين، الاجهزة الفنية الادارية والطبية والعاملين في الفريق.



وصلت خسائر الدوريات الخمسة الكبرى الى 4.1 مليار يورو في ظل انتشار الوباء في جميع انحاء اوروبا.

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مع انتشار الوباء في اوروبا اجبر الناس على البقاء في منازلهم منعاً لانتشار الفيروس وهذا ما ادى الى ايقاف جميع الانشطة الرياضية، حيث جرى تأجيل والغاء المباريات في الدوريات المحلية وتأجيل اكثر من 40 مباراة بين دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي، وشمل هذا التأجيل مباريات يورو 2020 الى صيف العام 2021، لتتخطى بذلك الخسائر الاربع مليار يورو.

ففي العقدين الاخيرين ارتفعت الارباح في دوريات كرة القدم على المستوى المحلي والاوروبي بشكل كبير على مستوى حقوق البث ما ادى الى رفع مداخيل الاندية، لتنمو هذه الصناعة اضعاف نمو الدخل الوطني في جميع انحاء اوروبا، الا ان ايقاف الدوريات اثر بشكل سلبي وكبير جداً على المداخيل حيث وصلت الخسائر في الدوري الانكليزي الممتاز الى 1.28 مليار باوند اكثر من 60 بالمئة منها كانت تتعلق بحقوق البث ما يعادل 800 مليون يورو، الى جانب ما يقارب من 300 مليون يورو من الاعلانات و180 مليون يورو كعائدات مباشرة من المباريات.

اما في الدوري الاسباني فاقتربت الخسائر من مليار يورو لتتوقف عند 970 مليون، اما في الدوري الالماني فقد بلغت 790 مليون يورو، الدوري الايطالي 700 مليون يورو والدوري الفرنسي 400 مليون يورو.

لم تقتصر الخسائر المادية على المداخيل المباشرة من الاعلانات وحقوق البث والمباريات، لتلحق الخسائر بعمليات انتقال اللاعبين في سوق الانتقالات، بعد ان وصلت قيمة الانتقالات في موسم 2018- 2019 بين الاندية العشرين الكبرى في اوروبا فقط الى 9.1 مليار يورو، اكثر ب11 بالمئة من الموسم السابق، ومع اقتراب انتهاء عقود عدد من اللاعبين ستتأثر قيمة سوق الانتقالات بشكل كبير، ليكون ​مانشستر سيتي​ اكثر فريق سيتعرض للخسائر بقيمة 412 مليار يورو من قيمة انتقالاته، ​برشلونة​ 366 مليون يورو، ​ليفربول​ 353 مليون يورو، ​ريال مدريد​ 350 مليون يورو، و​باريس سان جيرمان​ 302 مليون يورو.