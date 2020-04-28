شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفيفا تدرس إقتراحًا يمنع اللاعبين من البصق خلال المباريات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 كشف رئيس لجنة الصحة في ​الإتحاد الدولي لكرة القدم​، ​ميشيل دوهوج​، أنه قدم إقتراحا لمنع اللاعبين من البصق خلال المباريات، تحت طائلة الحصول على بطاقة صفراء، وذلك في ظل الإجراءات لمنع إنتشار ​فيروس كورونا​.

وقال دوهوج في تصريحات لصحيفة تيلغراف: " يجب مراعاة الظروف الصحية بعناية كبيرة، مع عودة منافسات كرة القدم، البصق عادة شائعة بين اللاعبين، وهو أمر غير صحي على الإطلاق، ويجب تجنبه مع بداية عودة المنافسات. ربما يمكن معاقبة أى لاعب يقوم بالبصق على أرضية الملعب، بإشهار البطاقة الصفراء له من جانب حكم المباراة".

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