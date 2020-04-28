حالة واحدة تعيد اطلاق الدوري الهولندي لكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

اكدت تقارير صحفية هولندية انه يوجد حالة واحدة قد تؤدي الى وقف قرار إلغاء ​الدوري الهولندي​ الممتاز واستكمال المنافسة من جديد حتى نهايتها.

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وكان الاتحاد الهولندي اصدر قرارا بالغاء الموسم بدون بطل ومن دون هابطين بسبب تأثير أزمة ​فيروس كورونا​.

التقارير الصحفية اكدت انه يوجد حل قانوني لهذه المعضلة وهي أنه إذا كان أكثر من نصف أندية الدرجة الاولى تريد استكمال الدوري فهذا ممكن أن يحدث.

يذكر ان الدوري الهولندي كان يتصدره ​أياكس​ برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن إي زد الكمار قبل 9 جولات من النهاية.